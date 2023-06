Roma, violento nubifragio nel quadrante nord-est: strade allagate

Bomba d'acqua a Corso Sempione, in zona Talenti, a Roma. Strade allagate e traffico in tilt, sostenuto anche dal rientro del weekend. Due automobilisti soccorsi in sottopasso

Dalle 19 di oggi fulmini, lampi e pioggia hanno rovinato il pomeriggio degli abitanti della zona nord-est della Capitale. A causa del temporale sostenuto diverse sono le strade allagate. Allertata la Protezione civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale.

Due automobilisti soccorsi in sottopasso

Due sottopassi sono stati allagati con due automobilist che sono stati soccorsi per uscire dall'abitacolo dell'auto. Un sottopasso allagato sarebbe su viale Palmiro Togliatti; l'altro a via dei Capretti, a Tor Sapienza. Non si segnalano per il momento crolli di alberi, ma solo qualche ramo caduto