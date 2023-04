Uomo accoltellato davanti a un supermercato a Roma, è grave

E' accaduto su via della Pineta Sacchetti in seguito a una lite. L'aggressore è stato arrestato dalla Polizia

Accoltellamento in strada a Roma. La vittima, un uomo, è stato colpito da un fendente nel corso di una lite che si è sviluppata nei pressi di un supermercato su via della Pineta Sacchetti, nel quadrante nord-ovest della Capitale. L'aggressore, un nigeriano con precedenti di polizia che aveva tentato la fuga, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo intervenuti su segnalazione del titolare dell'attività commerciale. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli.