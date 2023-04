Roma, omicidio a Torpignattara: la polizia ferma un 43enne

La ricostruzione dei fatti

Questa notte la polizia ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti di un uomo di di 43 anni. Per questo delitto era stato arrestato Daniele Viti per concorso in omicidio. Le indagini, intanto, continuano per ricostruire il contesto in cui si è consumato l'omicidio. Gli investigatori non escludono che la morte dell'uomo possa essere ricondotta a una sorta di guerra tra gruppi criminali, anche non di vertice, che si spartiscono le piazze di spaccio nel quadrante est della Capitale. Dopo l'agguato era stata la stessa vittima a chiamare la polizia per chiedere aiuto. Quando sono arrivati, però, gli agenti hanno il 54enne privo di vita nell'appartamento a poca distanza dalla porta di ingresso.