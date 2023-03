Roma, bimbo cade dal balcone: è in gravi condizioni

È precipitato dal secondo piano di una palazzina in via dei Fiori. Ricoverato in codice rosso all'ospedale Gemelli, è in pericolo di vita. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente

Un bambino di quattro anni è precipitato, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da un balcone al secondo piano di uno stabile a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, in zona Alessandrino. Sul posto, oltre al 118, la polizia. Il piccolo è stato portato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso ed è in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, sarebbe un incidente ma sono in corso alcuni accertamenti per fare luce sulla dinamica.