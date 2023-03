Latina, due morti sul lavoro per esplosione di una bombola in azienda

Due operai sono morti nel pomeriggio di venerdì in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda al confine tra Latina e Sermoneta. In base alle prime informazioni raccolte, le due vittime sarebbero state travolte e uccise dall'esplosione di una bombola di ossigeno. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, ma purtroppo per i due operai non c'era già più niente da fare.