Papa Francesco: disposto a "rivedere" il celibato sacerdotale

"Non c'è alcuna contraddizione nel fatto che un prete si sposi". Papa Francesco è disposto a "rivedere" il celibato all'interno della Chiesa cattolica, celibato che - ha detto - è una "prescrizione temporanea" della Chiesa occidentale. "Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea: non so se si risolve in un modo o nell'altro, ma è provvisoria in questo senso". Francesco ne ha parlato dando un'intervista, nella sua residenza a Santa Marta, in Vaticano, al portale argentino Infobae in occasione del decimo anniversario del suo pontificato. Alla domanda se la questione del celibato "si possa rivedere", il Pontefice ha risposto "sì, sì", ricordando che tutti i membri della Chiesa d'Oriente, o coloro che lo desiderano, "sono sposati". "Nella Chiesa cattolica ci sono preti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Qui in Curia ne abbiamo uno - oggi l'ho incontrato - che ha la moglie, un figlio.