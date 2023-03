Filmava di nascosto clienti della palestra, titolare indagato a Roma

Salute e Benessere

I 10 migliori cibi per tenere in forma la mente secondo la scienza

Per mantenere un cervello in forma è sicuramente necessario, soprattutto in età più avanzata, restare allenati da un punto di vista mentale. Ma non solo, recenti studi hanno ampiamente dimostrato che anche la nostra alimentazione può influire positivamente sulla nostra capacità cognitiva. Scopriamo quali

Migliorano l'umore, ma soprattutto fanno bene alla memoria e alle funzioni cognitive nei soggetti più anziani. Parliamo dei legumi, necessari per mantenere il nostro cervello più in forma possibile anche in età avanzata.





Il pesce, in particolare quello grasso come salmone, sgombro, aringa, trota e sardine, è un prezioso alleato per mantenere la nostra mente giovane e allenata. L'inserimento di questi alimenti nella nostra dieta infatti, ci permette di gestire al meglio lo stress, oltre a preservare l'umore.