Roma, violenza sessuale su minore: arrestato allenatore di basket

Gli abusi avvenivano da anni. I minori venivano invitati nelle ore serali dall'allenatore nei locali della foresteria con la scusa di fare massaggi terapeutici pur non essendo un fisioterapista, o per confrontarsi sugli schemi di gioco

Ha abusato di un minorenne sfruttando il suo ruolo di allenatore di una nota società di basket di Roma. Ed è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata, con recidiva specifica. L’uomo è già stato condannato in passato con sentenza irrevocabile, per violenza sessuale aggravata a danno di minori e sempre per fatti commessi in ambito sportivo.