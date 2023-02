Roma, auto contro albero alle porte della città: 4 ragazzi gravi

Cinque ragazzi sono rimati feriti, quattro in modo grave, in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla via Tiberina a Fiano Romano, comune alle porte di Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, poco dopo le 3 un'auto con a bordo 5 ragazzi, tra i 16 ed i 22 anni, si è schiantata contro un grosso albero. I giovani sono stati tutti portati in ospedali delle Capitale: al Policlinico Gemelli e al Sant'Andrea. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dall'abitacolo. Presenti anche il 118 e i carabinieri.