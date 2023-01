1/8 ©Ansa

Cinque giovani tra i 17 e i 21 anni sono morti questa notte a Fonte Nuova, centro alle porte di Roma, in un incidente automobilistico. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale

Auto si ribalta alle porte di Roma: morti 5 ragazzi