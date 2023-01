Incidenti stradali, nel 2022 in Italia 1.489 morti: aumento dell'11,1%

Il confronto con gli ultimi anni

Considerando anche che nel 2022 erano in vigore limitazioni della mobilità, l’analisi ha segnalato come, rispetto al 2019, anno di riferimento per l'Istat per la valutazione del trend infortunistico, i dati complessivi risultano in diminuzione, con un -8,3% per gli incidenti mortali e le vittime ed un -9,2% per gli incidenti con feriti, mentre -13,2% sono state le persone ferite. L’aumento complessivo, pari al 7,1% degli incidenti, è quello rilevato invece rispetto al 2021, con 70.554 sinistri contro i 65.852 dell'anno precedente. Sono di più anche gli incidenti con lesioni (28.914) e le persone ferite (42.300), pari rispettivamente all'8,4% e all’10,6%.

Alcuni numeri emersi dall’analisi

Dal report della Polizia Stradale, poi, sono emersi anche altri dati. Nel 2022 i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 415.995, dei quali 13.448 multati per guida in stato di ebbrezza alcolica. I denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati, invece, 1.181. Sono stati sequestrati per la confisca 957 veicoli. E ancora: sono state 420.816 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale che, durante il corso dell’anno da poco terminato, hanno controllato 1.782.491 persone e contestato 1.438.419 infrazioni al codice della strada. Entrando nel dettaglio, le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 421.973, con 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione ritirate. I punti patente, totali, scalati ai conducenti sono stati 2.120.631. In totale, 166 sono state le tratte controllate dalla Polizia Stradale con i nuovi "tutor", entrati in funzione a partire da dicembre 2021, con 1.550 km di carreggiate autostradali monitorate.

Il trasporto professionale e l’attività di polizia giudiziaria

Infine, altri numeri riguardanti i controlli relativi al settore del trasporto professionale, che ha coinvolto nel nostro Paese, nel 2022, 11.022 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. In tutto sono stati controllati 18.787 veicoli pesanti mentre sono state accertate 14.925 infrazioni. Ritirate 149 patenti e 436 carte di circolazione. Considerando, poi, l’attività di polizia giudiziaria, sono state assicurate alla giustizia complessivamente 17.424 persone di cui 660 arrestate e 16.764 denunciate in stato di libertà. Circa 1,8 tonnellate di sostanze stupefacenti sono state sequestrate, mentre sono stati 91 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati con altri 553 individuati. Gli esercizi pubblici monitorati, in ultimo, sono stati 3.688 mentre sono state 2.891 le infrazioni riscontrate.