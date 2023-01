Roma, branco di cinghiali "a spasso" in zona Montespaccato. VIDEO

Una decina di esemplari hanno attraversato le vie del quartiere in zona Boccea, alle 8.15 del mattino, orario in cui i bambini vanno a scuola. La denuncia arriva dal consigliere regionale leghista Daniele Giannini che accusa: "La città ormai è una giungla"

Un branco di cinghiali che scorrazza a Montespaccato, in zona Boccea, a Roma, intorno alle 8.15 di mattina, proprio mentre i bambini vanno a scuola. E' quanto si vede in un video diffuso dal consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini e ricevuto da alcuni residenti della zona. "Un enorme branco di cinghiali adulti, composto da almeno dieci elementi, ha attraversato il quartiere di Montespaccato, a Boccea, passando davanti a un ufficio postale e non lontano dall'ingresso di alcune scuole, in pieno orario di entrata dei bambini. La città di Roma Capitale ormai è una giungla a cielo aperto" scrive il consigliere in una nota.