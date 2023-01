Roma, alcuni ingressi di Villa Pamphilj chiusi "causa cinghiali"

Sopralluogo di Asl e Polizia locale sul lato est del parco dopo l'avvistamento di alcuni esemplari. Non ci sono ancora indicazioni sulla riapertura. Nessuna modifica per gli accessi dall'altro versante

Alcune entrate di Villa Pamphilj sono state chiuse a causa della presenza di cinghiali. Sul posto, a quanto si è appreso, la Asl e la Polizia locale hanno eseguito un sopralluogo per decidere come procedere. Su una delle entrate dal lato est è stato affisso un cartello dalla polizia locale di Roma Capitale con su scritto: "Entrata chiusa causa cinghiali".

Altri ingressi regolarmente aperti

Non è specificata la durata della chiusura degli ingressi coinvolti. Il cartello avvisa, invece, che le entrate di Aurelia Antica e Leone XIII sono rimaste regolarmente aperte. Con i suoi 184 ettari Villa Pamphilj è il terzo più grande parco pubblico della Capitale. Immediata la presa di posizione della Lega contro la giunta caitolina per una questione, quella legata alla presenza dei cinghiali a Roma, sempre più di stretta attualità. "Questo è il degno finale di un'amministrazione regionale che sul tema ha sempre nicchiato generando gravissime ricadute sul territorio culminate venerdì scorso anche con un gravissimo incidente a Roma, dove un motociclista di 58 anni è in pericolo di vita dopo aver travolto un cinghiale mentre percorreva la via Cassia Nuova".