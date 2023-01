Donna carbonizzata trovata Ladispoli: indagini in corso

A trovare il cadavere la sorella che al rientro in casa ieri, ha visto del fumo nero nell'abitazione. La salma è stata portata al Verano per l'esame autoptico

Il cadavere carbonizzato di una donna di 61 anni è stato ritrovato in un appartamento in via Fiume, a Ladispoli, vicino a Roma. A trovarlo la sorella, una 66enne, che, dopo essere rientrata in casa ieri sera, ha visto del fumo nero nell'abitazione. Aprendo la cameretta della sorella l'ha vista sul letto completamente bruciata. Le fiamme si erano già estinte per mancanza di ossigeno.

Sul corpo nessuna ferita

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul corpo della 61enne non è stata rilevata nessuna ferita ma la salma è stata portata al Verano per l'esame autoptico. Sono in corso indagini per fare luce sull'accaduto.