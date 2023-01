Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per una verifica statica

Una voragine si è aperta in un garage di una palazzina in via Bartolo Sassoferrato a Roma, nel quartiere Aurelio.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per una verifica statica. Il garage si trova in una palazzina di cinque piani costituita da dodici appartamenti.