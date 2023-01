Cassino, tentato omicidio e stalking: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e stalking ai danni della compagna. In base a quanto ricostruito dai militari, l'uomo, di origini campane, ha vessato per giorni la donna. L'ultimo episodio risale al 29 dicembre dopo che la vittima ha trovato il coraggio di scappare e cercare aiuto da alcuni parenti. L'uomo, quando non ha più trovato la donna a casa, l'ha raggiunta e dopo essersi impossessato di una bombola di Gpl ha tentato di farla esplodere all'interno della abitazione. I militari dell'Arma sono però riusciti a bloccarlo e trasferirlo in carcere.