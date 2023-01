Roma, 24enne accoltellata alla stazione Termini. Ricercato aggressore

Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina o del gesto di un folle. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata poi ricoverata al Policlinico Umberto I: non è in pericolo di vita. Nel video dell'accoltellamento ripreso dalle telecamere di sorveglianza e diffuso poi sui social, si vede anche l'aggressore: un uomo magro, indossa cappello con visiera e ha una busta blu. Sferra due o tre fendenti per poi dileguarsi. Continuano le ricerche della Polizia

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata la sera di Capodanno alla stazione Termini di Roma. La giovane, di origini israeliane, è stata raggiunta da due o tre fendenti. È stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata poi ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, nel reparto di chirurgia d'urgenza. I colpi l'hanno raggiunta al fegato e a uno dei polmoni. Le sue condizioni sono gravi ma stabili: non è in pericolo di vita. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina o del gesto di un folle. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della stazione e il video ha iniziato a circolare sui social. L'aggressore è ancora in fuga, ricercato dalla Polizia.