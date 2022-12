Roma, già in migliaia in fila per camera ardente di Sinisa Mihajlovic

Un saluto pieno di commozione quello che in tantissimi stanno riservando a Sinisa Mihajlovic, nella Sala Protomoteca del Campidoglio, questa mattina aperta al pubblico per l'ultimo addio all'ex calciatore e allenatore. Centinaia di persone, dalle prime luci del mattino, si sono messe in fila per entrare nella camera ardente adornata da corone di fiori inviate dalla Fifa e dai suoi ex club come Roma e Lazio. "È un combattente, lo è stato dal primo giorno all'ultimo - ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, arrivando in Comune - Lui ha dimostrato che questo è possibile. Ha tirato calci di punizione contro le porte avversarie, ma anche contro le avversità della vita, ed erano sempre calci vincenti". Sul feretro sono state deposte anche le sciarpe di Torino e Bologna. Presenti molti tifosi del Milan. (L'ULTIMA APPARIZIONE IN PUBBLICO)