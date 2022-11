Camera, menù regionali per i deputati alla mensa di Montecitorio

A dicembre terminerà il contratto dell'attuale gestione della ristorazione di Montecitorio, così Paolo Trancassini, questore in quota Fratelli d'Italia e proprietario di un ristorante, punta al bando per introdurre una novità nel menù dei deputati: servire, a rotazione, piatti tipici delle cucine d'Italia.



"Alzare gli standard qualitativi"

“Vogliamo alzare gli standard qualitativi delle materie prime e proporre una turnazione di menù regionali” ha commentato Trancassini, il quale possiede un locale di famiglia, La Campana, a due passi dalla Camera. L'idea è quindi quella di far ruotare giornalmente le varie proposte regione per regione, dalla Sicilia al Lazio, passando per Piemonte, Campania e così via, fino a completare tutte le tappe del tour gastronomico italiano. Un progetto, almeno sulla carta, votato alla valorizzazione della filiera agro-alimentare italiana.