Incidente col monopattino a Latina, grave ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni è grave dopo un incidente col momopattino avvenuto in via dei Volsci a Latina. Dalla prima ricostruzione sembra che al ragazza sia rimasta colpita dalla portiera di una jeep aperta dal conducente dopo averla parcheggiata. Forse all'origine dell'incidente al strada sconnessa in alcuni punti. Intervenuti i sanitari del 118 che hanno predisposto il trasferimento della giovane in un ospedale a Roma con l'eliambulanza.