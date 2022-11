Covid Lazio, 1.258 casi: tasso di positività al 16,2 per cento

Politica

Il nuovo esecutivo ha deciso di intraprendere una strada diversa rispetto ai predecessori: a partire dal mese di novembre ci sarà il reintegro del personale sanitario non vaccinato. Stop a partire da oggi all'obbligo vaccinale per medici e professioni sanitarie. Restano mascherine in ospedali e Rsa, obbligo prorogato

Sul Covid “non replicheremo il modello del precedente governo” . L’annuncio che il premier Meloni aveva pronunciato durante il suo discorso di insediamento non è rimasto a lungo disatteso . Lo dimostrano i primi giorni di lavoro del nuovo esecutivo, che ha deciso di cambiare alcuni punti fermi in materia di contrasto alla pandemia

NO VAX – Altra opzione al vaglio del governo è “il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale”, a cui si aggiunge anche la sospensione per sei mesi di tutte quelle multe agli over-50 che non avevano rispettato l’obbligo vaccinale