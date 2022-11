Un uomo è stato accoltellato ieri sera in via Natale Del Grande, a Roma nel quartiere Trastevere. In base a quanto si apprende la vittima, che ha circa 30 anni, è stata raggiunta da fendenti da una persona che è poi è riuscita a fuggire. Il fatto è avvenuto intorno alle 22 a poca distanza da un ristorante. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.