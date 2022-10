Omicidio a Roma, ragazzo ucciso in strada: arrestato 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato perché ritenuto dai pm della Procura di Roma l'autore dell'accoltellamento di Filippo Felici, il 25enne trovato morto in strada, nella zona di Cinecittà, la scorsa settimana a Roma.

L'arresto e l'interrogatorio

Il fermo per l'accusa di omicidio è stato chiesto dal pm Edoardo De Santis. Il gip lo ha convalidato e ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a pregressi dissidi sorti tra i due la cui natura è ancora oggetto di accertamento da parte degli inquirenti. Oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia durante il quale l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. In relazione all'omicidio sono al vaglio degli inquirenti le posizioni di altri soggetti.