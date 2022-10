Incidente sulla via dei Laghi, scontro tra auto e moto: morto 32enne

È avvenuto questo pomeriggio verso le 13, a Marino (Roma). La strada è stata chiusa per i rilievi e la rimozione dei mezzi fino alle 16.30

Un 32enne, M.D. di Grottaferrata, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 13, lungo via dei Laghi. A riportare la notizia è Il Messaggero.

L'incidente

Il giovane stava viaggiando con la sua moto in direzione Velletri, quando si è scontrato con una Ford Kuga con a bordo 3 operai di Ostia, cittadini albanesi, che usciva da una stradina laterale. L'impatto per il motociclista è stato fatale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri di Marino, la strada è stata chiusa per i rilievi e la rimozione dei mezzi dalle 13 alle 16.30.