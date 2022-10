Covid Lazio, bollettino: 1.063 casi. Tasso di positività al 10,7%

Politica

Cdm, dal Covid alla Giustizia: quali sono le misure approvate

Via libera da Palazzo Chigi al decreto unico che contiene diverse norme, dal rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore della riforma Cartabia all'anticipo della fine dell'obbligo di vaccino per i sanitari. Arriva la stretta sui raduni pubblici come i rave party

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi, per esaminare e approvare un ordine del giorno con un decreto unico che contiene diverse misure per un totale di 9 articoli che riguardano norme in materia di Giustizia, di contrasto al Covid e una stretta ai raduni come i rave party

Nel testo approvato ci sono norme urgenti in materia di Giustizia, tra cui il rinvio dell'entrata in vigore della riforma penale e ergastolo ostativo. L'attuazione della riforma Cartabia slitta al 30 dicembre. Il rinvio è finalizzato a garantire con più tempo le migliori condizioni per la piena attuazione della riforma e nel rispetto scadenze Pnrr. Ed è una risposta alle sollecitazioni che erano giunte dai 26 Procuratori generali con una lettera al ministro Nordio