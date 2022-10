Cosa fare ad Halloween a Roma, 6 eventi da non perdere

La Capitale si prepara al "dolcetto o scherzetto" con le vetrine dei negozi di giocattoli con in esposizione mantelli, teschi, ragnatele e zucche. Diversi gli eventi in programma

La Capitale si prepara alla notte di Halloween. Supermercati presi d'assalto per l'acquisto di dolcetti, cioccolatini e caramelle. Le vetrine dei negozi di giocattoli con in esposizione mantelli, teschi, ragnatele e zucche. Ecco gli eventi in programma a Roma.

Hallween Party al Castello di Santa Severa

Il 30, 31 ottobre e 1 novembre al Castello di Santa Severa arriva l'Halloween Party 2022, tre giornate speciali e divertenti in una delle location più belle e suggestive del Lazio

Halloween in libreria

Nel quartiere Montesacro, presso la libreria "Storie e Mongolfiera", sono previsti, per lunedì 31, una festa per i piccoli dai tre ai cinque anni, con giochi, balli e laboratori creativi. Per i più grandi (dai sei anni agli otto, uno spettacolo teatrale e un gioco a quiz).

Manuali al Bioparco

Festa di Halloween anche per tigri, scimmie, pinguini e tutti gli animali del Bioparco. Il giardino zoologico si trasformerà nelle giornate di domenica 30 e lunedì 31 in un luogo incantevole e di magia. I bambini - fino a 10 anni e mascherati - potranno partecipare a laboratori creativo-manuali con materiale di riciclo e realizzare decorazioni tipiche della festività. Le attività inizieranno dalle 11 alle 16. Costo biglietto: 10 euro.

Caccia alle Zucche al Giokificio

Halloween al parco Gioki avventura, a Roma Nord, nella zona di Tor di Quinto. Quattro giornate di puro divertimento e contatto con la natura. Si parte oggi (dalle 11 alle 14 e dalle 15.30) con la caccia alle zucche, percorsi avventura e un picnic pe grandi e piccoli. Si conclude martedi 1 Novembre con il concorso spaventapasseri.

Zombie e Vampiri a Cinettà World

Ben 13 le attrazioni spaventose a Cinecittà World. Da "Inferno", la montagna russa al buio, all'Halloween show e Zombie Walk. Baby Halloween per i più piccoli che potranno incontrare "Oggy Oggy" il gattino blu della famosa serie tv. Infine, lo show live "Trucchi da paura", dj set e cene a tema horror.

Halloween Party al Teatro Greco

Pipistrelli, zucche stregate e fantasmi per una grande festa al Teatro Greco, nel quartiere Trieste. Domenica 30, un programma pensato per i bimbi dai tre ai cinque anni e dai sei ai 10. Un pomeriggio di storie, magia, balli "mostruosi", colpi di scena e l'incontro con la Strega Rossella a bordo della sua scopa. Inizio: ore 15.30.