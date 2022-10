Roma, cadavere trovato per strada a San Lorenzo: indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno rinvenuto in via dei Campani il corpo di un uomo che presenta diverse ecchimosi. Sul posto anche il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso

Un uomo è stato trovato privo di vita oggi dalle forze dell'ordine in strada a Roma, nella zona di San Lorenzo. Sul corpo, in base a quanto si apprende, sono state individuate diverse ecchimosi. Sul posto, in via dei Campani, anche il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.