Roma, chiedeva soldi per falsa associazione benefica: denunciato

Chiedeva soldi per strada ai passanti per un'associazione benefica, che secondo il materiale pubblicitario che mostrava loro, sosteneva gli operatori-clown che negli ospedali pediatrici si adoperano per regalare un sorriso ai molti bambini ricoverati.

La vicenda

In realtà l'associazione "Progetto per la vita" per la quale sollecitava offerte nel paese di Oriolo Romano non esisteva affatto, come ha accertato la locale stazione dei carabinieri, che ha denunciato l'uomo per truffa e lo ha sottoposto al foglio di via obbligatorio. Il denaro raccolto è stato sequestrato assieme al falso materiale pubblicitario.