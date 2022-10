Roma progetto "Linea Opera", autobus per raggiungere Teatro Costanzi

Durante il viaggio in autobus, un animatore per ogni vettura coinvolgerà il pubblico raccontando la trama, illustrando lo spettacolo e proponendo anche alcuni ascolti musicali

Partito come progetto pilota lo scorso giugno, dopo il successo di quella prima esperienza “Linea Opera” arriva alla sua “seconda fermata” e si estende fino a coinvolgere gli altri Municipi capitolini. Come riporta Metronews.



Il programma

Domenica 30 ottobre, da otto diversi Municipi, partiranno altrettanti autobus dedicati con capolinea al Teatro Costanzi, dove alle ore 16.30 i partecipanti potranno assistere in anteprima alla prova generale del capolavoro di Giacomo Puccini Tosca. Durante il viaggio in autobus, un animatore per ogni vettura coinvolgerà il pubblico raccontando la trama, illustrando lo spettacolo e proponendo anche alcuni ascolti musicali.

Autobus

Qui l'elenco:



– Municipio IV Fermata Ponte Mammolo – Capolinea di Superficie (partenza ore 15.00)

Codice Promo Mun4

– Municipio V Piazza Roberto Malatesta – Fermata Metro C (partenza ore 15.15)

Codice promo Mun5

– Municipio VII Arco di Travertino – Capolinea della Metro (partenza ore 15.00)

Codice Promo Mun 7

– Municipio VIII Piazzale Antonio Tosti 4 – Centro Anziani San Michele (partenza ore 14.45)

Codice Promo Mun8

– Municipio IX Largo Peter Benenson (vicino a sede del Municipio) – corrispondenza Fermata palina 72915 (partenza ore 14.30)

Codice Mun9

– Municipio XI Stazione FL1 Villa Bonelli (partenza ore 14.30)

Codice Promo Mun11

– Municipio XIII Piazza dei Giureconsulti (partenza ore 14.30)

Codice Promo Mun13

– Municipio XV Stazione FL3 La Giustiniana (partenza ore 14.30)

Codice Promo Mun15

A fine spettacolo è previsto il rientro al Municipio di partenza.