Bonus spese Covid, a Rieti 128 persone che non ne avevano diritto

I 128 beneficiari irregolari individuati dalle Fiamme Gialle, sono stati sanzionati. Contestualmente è stato interessato il Comune di Rieti per il recupero delle somme erogate per oltre 50mila euro

A Rieti la guardia di finanza ha segnalato e sanzionato 128 persone che hanno usufruito indebitamente di 'buoni spesa', erogati dal Comune e finanziati per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza Covid-19.

La nota della finanza

"I controlli - ha riferito la Finanza - hanno consentito di accertare centinaia di autocertificazioni mendaci, prodotte da altrettanti soggetti, i quali hanno falsamente attestato di non possedere fonti di sostentamento finanziario e di trovarsi in condizione di difficoltà economica e indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di beni primari".

Gli accertamenti

Gli accertamenti hanno consentito di appurare come alcune famiglie richiedenti i 'buoni spesa', nel periodo in cui avevano presentato le suddette richieste, "non solo avevano una composizione diversa da quella dichiarata, ma in molti casi più persone all'interno del nucleo familiare risultavano percettrici di reddito - ivi compreso il Reddito di cittadinanza - oppure titolari o dipendenti di attività non soggette alla sospensione prevista dalla legislazione Covid-19". In altri casi, sempre secondo quanto ha accertato la guardia di finanza, "la situazione economica dei percettori è risultata addirittura migliorata nell'anno 2020 rispetto all'anno precedente". I 128 beneficiari irregolari individuati dalle Fiamme Gialle, sono stati sanzionati. Contestualmente è stato interessato il Comune di Rieti per il recupero delle somme erogate per oltre 50mila euro.