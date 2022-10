Nasconde droga tra gli uliveti, arrestato giardiniere nel Frusinate

Coltivava marijuana tra gli alberi d'ulivo per evitare ogni controllo. Questa era il piano di un uomo nel Frusinate, nei pressi di Broccostella, individuato solo dopo una segnalazione di qualcuno, impegnato nella raccolta delle olive, che ha notate le piante sospette.

Il ritrovamento

E' scattata quindi la segnalazione agli investigatori della polizia che hano quindi verificato di persona. Nei pressi dell'abitazione dell'uomo, con l'ausilio del cane antidroga, sono stati rinvenuti piu' di 21 chilogrammi di marijuana, precedentemente coltivata. Inoltre sono stati trovati 8 barattoli di vetro contenenti 2 chili di marijuana pronta per essere confezionata in dosi ed immessa sul mercato, il materiale utile per il confezionamento e la pesatura delle dosi e venivano pure rinvenute delle pasticche di concime che normalmente e' usato per accelerare la crescita delle piante. Oltre ai 2 chilogrammi di marijuana gia' pronta per essere immessa sul mercato, sono stati trovati 19 chili di stupefacente ancora nella fase di asciugatura, terminata la quale sarebbero stati poi lavorati e preparati per la successiva attivita' di spaccio. L'uomo e' stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari