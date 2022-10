Occupato liceo Albertelli a Roma dopo scontri a La Sapienza

Le parole degli studenti

"Questa è la risposta migliore alla repressione poliziesca e alla deriva reazionaria che abbiamo visto ieri alla Sapienza", scrive il movimento studentesco Osa in una nota.

La Rete degli studenti, da quanto si apprende, sta valutando se estendere la mobilitazione e le occupazioni ad altre scuole della Capitale. Questa è "La prima occupazione in tutto il Paese, costruita per mandare un segnale al Governo che oggi e domani riceverà la fiducia parlamentare. Un Governo che si insedia con premesse pessime: Valditara, complice del taglio di 10 miliardi su scuola e università della Riforma Gelmini, come Ministro dell'Istruzione e l'aggiunta del concetto di 'Merito' al Ministero sono punti di partenza sconcertanti. Una retorica sui giovani, quella portata avanti in questi primi giorni da Governo e dalla Presidente del Consiglio Meloni, vuota e insopportabile", scrive la Rete degli studenti. "Il Governo Meloni - si legge in una nota - sarà un Governo contro gli interessi delle studentesse e degli studenti. Per questo oggi siamo complici dell'Occupazione dell'Albertelli a Roma e invitiamo studenti e studentesse ad organizzarsi per mandare segnali che la scuola pubblica è pronta a difendersi contro chi vuole tagli, esclusione e elitarismo".