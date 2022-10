Ladro seriale di profumi, fermato da polizia locale a Roma

Avrebbe sottratto oltre 500 profumi in alcuni negozi nel centro commerciale di "RomaEst"

Un ragazzo di 24 anni è stato bloccato dalla polizia locale a Roma con l'accusa di aver sottratto oltre 500 profumi in alcuni negozi nel centro commerciale di "RomaEst". Gli agenti di una pattuglia dell'Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), dopo una segnalazione, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, dalle quali è stato possibile ricostruire i movimenti del giovane. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti, tuttora in fase di svolgimento, su altri furti che il ragazzo avrebbe commesso in altri centri commerciali della Capitale.