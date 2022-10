Droga, traffico e spaccio in provincia di Roma: 11 arresti

In questo momento sono in corso perquisizioni: il centro logistico e operativo dell'organizzazione criminale era in alcuni complessi di edilizia popolare di Fonte Nuova

Sono accusate di gestire il traffico di droga e le piazze di spaccio in alcuni comuni della provincia di Roma. Per questo motivo i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di arresto per 11 persone accusate, a vario titolo, di far parte di un'organizzazione che gestiva lo spaccio, ma anche il traffico di stupefacenti. Tutto tra i comuni di Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana.

Le perquisizioni

