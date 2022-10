"Voci di donna", il 28 ottobre serata dedicata alla poesia femminile

A Palazzo Merulana un incontro letterario per riscoprire alcune tra le più grandi poetesse di tutti i tempi

Circondati dalla bellezza della collezione Cerasi – che conserva alcuni tra i più grandi capolavori dell’arte contemporanea – e in occasione della mostra fotografica “Isabella Rossellini, by André Rau”, Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello (de La Setta dei Poeti estinti), leggeranno alcuni estratti dall’opera poetica di Emily Dickinson, Emily Brontë, Alda Merini, Donata Doni, Saffo, Amelia Rosselli, Sylvia Plath, Vittoria Colonna, Wislawa Szymborska e Antonia Pozzi.

Il 28 ottobre prossimo alle ore 19, a Palazzo Merulana, a Roma, si terrà l’incontro “Voci di donna–Serata di letture dedicata alla poesia femminile”, un evento curato dall’associazione La Setta dei Poeti estinti, in collaborazione con Coopculture, Palazzo Merulana e la Galleria d’arte “Medina Roma”.

Le dichiarazioni

“La selezione di queste poetesse non vuole essere la proposta di canone, ma un primo passo – spiega Mara Sabia, attrice e poetessa – ci auguriamo infatti di poter organizzare molti altri incontri come questo, per valorizzare nomi che spesso mancano anche nei testi scolastici e che invece sanno portare con sé una peculiarità espressiva tutta femminile”. “Siamo lieti di tornare a Palazzo Merulana – aggiunge Emilio Fabio Torsello, giornalista – con una serata di letture dal valore eccezionale e da tempo richiesta dal nostro pubblico, che ama molte delle poetesse che proporremo e a cui faremo conoscere anche alcune autrici meno note ma di altrettanto valore poetico”.