Perdita d'acqua a Corso Francia, traffico in tilt a Roma nord

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre

Tubazione rotta su Corso Francia, manda in tilt il traffico a Roma Nord. "Purtroppo questa notte alle 4 c'è stata la rottura di una tubazione su #CorsoFrancia. I vigili del Ffuoco hanno pertanto predisposto la chiusura di Corso Francia in Direzione Roma da Via di Vigna Stelluti fino al semaforo con Via Flaminia. Una situazione complessa che purtroppo sta creando enormi disagi per il traffico", ha scritto questa mattina il presidente del municipio XV Daniele Torquati sui social.

La situazione

"Le squadre ACea sono sul posto. Verificheremo con i viglili del fuoco se compatibilmente con il cantiere per la riparazione si possa riaprire almeno un senso di marcia. Il #MunicipioXV è a disposizione di Acea per ogni tipo di esigenza in modo da ridurre al minimo" i tempi del ripristino, ha aggiunto Torquati annunciando che invece il guasto che ha lasciato ieri senza acqua La Giustiniana, è stato riparato alle 5.50.