Roma, aggredisce una donna sul tram: denunciato

Ha aggredito una donna mentre si trovava a bordo di un tram della linea 14 a Roma. Per questo un uomo è stato fermato e denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale per resistenza, violenza, oltreché per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa, quando l'autista dell'autobus ha allertato due agenti che si trovavano in servizio di vigilanza lungo via Palmiro Togliatti.

I soccorsi

Grazie al loro intervento, è stato possibile evitare che la donna, di 34 anni, riportasse ferite più gravi. Dopo averla rassicurata, la vittima è stata accompagnata presso il Policlinico Umberto I per gli accertamenti medici del caso. L'aggressore, dopo aver tentato di fuggire e opporre resistenza, è stato fermato e poi denunciato.