Acilia, controlli della polizia locale su 97 alloggi Caat

Sono oltre un centinaio gli agenti della polizia di Roma Capitale impegnati nelle attività di controllo su 97 alloggi. L'intervento è tuttora in fase di svolgimento

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre



Presso il Centro accoglienza abitativa temporanea di Valle Porcina, ad Acilia, sono in corso le verifiche da parte della polizia locale. In particolare, informa una nota, è iniziata questa mattina all'alba una vasta operazione di controllo all'interno del CAAT (Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea) di Valle Porcina, nella zona di Acilia. Sono oltre un centinaio gli agenti della polizia di Roma Capitale impegnati nelle attività di controllo su 97 alloggi. L'intervento è tuttora in fase di svolgimento.