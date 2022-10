Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo

Il corpo senza vita di un uomo di 60 anni è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti questo pomeriggio per un incendio divampato in un appartamento in viale Libia a Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo. Sul posto anche personale del 118.