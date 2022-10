Covid Lazio, bollettino: 3.289 nuovi casi su 17.426 tamponi

Salute e Benessere

Secondo una ricerca pubblicata su The Lancet Infectious Diseases, la mutazione BA.2.75.2 ha 'un'ampia capacità di fuga dagli anticorpi neutralizzanti'. Gli esperti hanno preso in considerazione alcuni campioni di sangue del novembre 2021, dell’aprile 2022 e del settembre 2022, e in tutti e tre i punti temporali gli anticorpi avevano una capacità di neutralizzazione di BA.2.75.2 significativamente inferiore rispetto a tutte le altre varianti testate