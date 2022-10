Giornate Fai d'Autunno 2022 nel Lazio: i luoghi aperti da visitare

In occasione delle giornate d’autunno del Fai nel Lazio sono diversi i luoghi da poter visitare.

Cattedrale di Santa Maria a Sora, Frosinone

Visitabile sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La chiesa cattedrale riflette nelle sue fasi costruttive la storia della città; l'edificio riutilizza un tempio tuscanico costruito tra la fine del II sec. e il I sec. a.C. accanto all'imbocco della strada per l'Abruzzo e al foro commerciale e all'incrocio delle due vie principali della città romana; scoperto grazie agli scavi degli anni '70, anche se la tradizione e sporadici rinvenimenti ne attestavano già l'esistenza.

Castello Baronale a Fondi, Latina

Visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In caso di particolare affluenza l'ingresso al luogo potrebbe non essere garantito. Entrando nella piazza principale della città, il nostro sguardo sarà catturato dal monumentale, nonché simbolo della città di Fondi, Castello Baronale dei Caetani costruito tra il XIII e il XV secolo, più precisamente nel 1319. Fu restaurato nel 1992 ad esclusione del Maschio. La costruzione del castello di Fondi è databile al 1319, ma è solo qualche decennio dopo che la fortezza divenne cornice di vicende storiche piuttosto rilevanti.

Quartiere ebraico La Giudea a Fondi, Latina

Visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In caso di particolare affluenza l'ingresso al luogo potrebbe non essere garantito.Nell'angolo Nord-Est del centro storico di Fondi sorge il quartiere ebraico, La Giudea, la cui conformazione urbanistica è perfettamente in linea con i precetti della Mishnah. Il quartiere ebraico di Fondi per lungo tempo fu completamente dimenticato e non fu mai inglobato nel restante assetto urbano, fu infatti escluso dall'invasione di strutture cristiane e si differenziò dagli altri quartieri per l'alta densità architettonica. Denominato “La Giudea”, il quartiere si localizza nella zona nord-est del centro in via Olmo Perino. Si tratta di un agglomerato di case di cui una nota come “Casa degli Spiriti”, che attualmente è adibita a Museo ebraico (Parco Naturale dei Monti Ausoni e del lago di Fondi).

Borgo di Greccio a Rieti

Visitabile sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Il borgo antico di Greccio è uno dei borghi più belli d'Italia e si trova sui monti Sabini ad una altitudine di 700 metri sul livello del mare. Si affaccia sulla piana reatina ed ha difronte il magnifico panorama dei Monti reatini con il Terminillo.

Rocchette e Rocchettine a Rieti

Visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19. Rocchette e Rocchettine, i nostri “borghi verticali”, si trovano nel punto più stretto della valle che da Cottanello porta a Montebuono. Dall'alto degli speroni di calcare su cui sorgono dominano, da un lato e dall'altro, il torrente Aia (chiamato anche Imella) e la strada che anticamente correva accanto al corso d'acqua. Situati nella parte settentrionale della Sabina tiberina, a due passi dalla Cattedrale di Vescovio da un lato, e dall'altro dall'Umbria, furono nel Medioevo castelli inespugnabili

Forte Michelangelo di Civitavecchia

Visitabile sabato e domenica dalle 9 alle 18. Il Forte Michelangelo di Civitavecchia è una delle più importanti strutture architettoniche militari del litorale laziale e si trova in prossimità del Varco Fortezza all'interno del Porto di Civitavecchia. In posizione dominante tra le rovine dell'antica città e del porto devastato, sorse una rocca e lentamente accanto ad essa si formò un piccolo borgo, lungo l'antica strada romana.

La Bandita di Sebastian Matt a Tarquinia, Viterbo

Visitabile Sabato e domenica dalle 10 alle 17. Il complesso della Casa dell'artista Sebastian Matta si trova nel territorio del comune di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Ed è situato nella campagna tarquiniese, nella bassa Maremma, in un'area extraurbana, vicino a un zona incontaminata gestita dall'Università Agraria di Tarquinia in cui si preserva il bosco , il paesaggio e si pratica l'allevamento di bovini della razza maremmana seleziona allo stato brado.

Parco Villa Gregoriana a Tivoli



Visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18.30. A poco più di mezz'ora da Roma, a Tivoli, Parco Villa Gregoriana racchiude un ingente patrimonio che declina in modo esemplare l'estetica del sublime tanto cara alla cultura romantica. Natura, storia, archeologia e artificio si fondono qui in modo così seducente da diventare meta obbligata del Grand Tour nell'800 e il soggetto principale delle rappresentazioni pittoriche di Tivoli.