Roma, migliori e peggiori quartieri dove vivere: la classifica

I cittadini di Roma danno i voti alla qualità di vita della Capitale e dei loro Municipi di residenza e ai servizi pubblici erogati dal Comune. I dati sono raccolti dal rapporto annuale dell’Agenzia per il Controllo dei Servizi pubblici locali del Comune (Acos). Nella rilevazione, il voto più basso è un 6,6, uscito nel VII Cinecittà, XII Monte Verde, XIII Aurelio e XV Municipio Ponte Milvio, gli altri oscillano da un 6,7 (II Parioli, IV Tiburtino, V Prenestino, VI Torri, IX Eur e XIV Monte Mario) e un 6,8 negli altri (I Centro Storico, III Montesacro, X Ostia e XI Portuense). La media sull’intera città arriva al 6,7, contro il 5,3 del 2019.

Qualità di vita

Sulla qualità della vita, il voto medio è leggermente più basso rispetto a quello espresso sull’intera città ma siamo sempre ampiamente sopra la sufficienza con una media del 6,48, di poco più di 0,2 inferiore al 6,7 espresso su Roma città intera.

Servizi erogati

Infine, è stato dato un voto i vari servizi erogati dal Comune. Come nell’analisi generale, il disastro è dato dal voto sul settore dell’igiene urbana, pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti. La media dell’intera città è per entrambe queste due voci di 4,9 di voto. Le punte negative per la pulizia delle strade sono 4,6 nel XIII e 4,7 nel Centro Storico, nell’VIII e nell’XI Municipio. Il voto migliore arriva dal VII con un “lusinghiero” 5,1. Dati alla mano, la miglior performance la registrano le farmacie comunali che ottengono un 7,3 di gradimento su media dell’intera città e con il voto più basso, un 7 tondo.