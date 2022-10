Roma, primo anno di Gualtieri: il report sulla qualità della vita

Migliorie nei trasporti, sale il livello della soddisfazione per la raccolta dei rifiuti, anche se ancora sotto la sufficienza, igiene urbana che rimane invece fanalino di coda nell’apprezzamento dei cittadini di Roma: questo quanto emerso dal report dell’agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici.

Problema rifiuti

Il primo anno di Gualtieri segue un trend positivo rispetto agli ultimi anni, anche se il tema dell’immondizia rimane caro ai romani, che valutano 4,9 su 10 il voto sulla raccolta dei rifiuti e la pulizia stradale, sufficienze per i trasporti: 6,5 per i taxi, 6,3 per le metropolitane, 6,2 per autobus e trame e 6,1 per le soste su strisce blu.

Maglia nera per il Municipio VII

Secondo il report Municipio VII è il territorio della Capitale dove la qualità della vita è più bassa. Stando alla media dei voti espressi dai romani, la zona che esprime maggiore insoddisfazione è quella del Municipio VII (6,63) mentre esprime soddisfazione maggiore quella del litorale del Municipio X (6,84). In linea generale la zona del centro (all'interno dell'anello ferroviario) è al di sotto della media, sotto l'influenza soprattutto della parte di campione che appartiene alle zone più centrali dei municipi XII e XIII dove i voti dei residenti sui servizi pubblici sono tra i più bassi (6,65) insieme al VII (6,63) e al XV (6,67). Sopra la media invece la fascia periferica interna al Grande raccordo anulare e i Municipi III e XI.

Igiene urbana insufficiente

I residenti dei diversi municipi della Capitale ritengono sufficienti la maggior parte dei servizi ma bocciano la gestione dei rifiuti e l'igiene urbana. L'igiene urbana, in linea con l'andamento medio su base cittadina, risulta ovunque insufficiente. La punta minima per la pulizia delle strade si registra nel Municipio XIII (4,6), seguono i Municipi I, VIII e XI (4,7). Male anche la raccolta rifiuti nei Municipi XIII e I che fanno peggio degli altri: il voto medio dei romani è 4,7. Al contrario, fra i municipi che presentano un maggior numero di valutazioni vicine o superiori al 7, quindi si posizionano meglio sull'andamento generale dei servizi pubblici, ci sono il II e il IX.