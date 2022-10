Regionali nel Lazio, Zingaretti: Mi dimetto entro tre settimane

Politica

Parlamento, le registrazioni dei nuovi eletti a Camera e Senato. FOTO

A Montecitorio e Palazzo Madama sono iniziate le immatricolazioni per i parlamentari eletti alle elezioni del 25 settembre. Tutti ricevono il tesserino per il quale devono anche fare una foto e lasciare le impronte digitali per il voto. Viene anche consegnato il kit con la Costituzione, il Regolamento interno e i documenti per gli adempimenti che servono per entrare a pieno titolo nella XIX legislatura

Al Senato, in mattinata è partita l'accoglienza per la registrazione dei primi adempimenti amministrativi dei senatori della XIX legislatura a Palazzo Madama. Il primo ad accreditarsi è stato Nicola Calandrini (FdI) e subito dopo Luca De Carlo (FdI)