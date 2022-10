Incendio a Santa Marinella, in fiamme una veranda

È avvenuto ieri sera, verso le 23, in via Latina. Non si registrano feriti

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti intorno alle 23 di ieri sera per l'incendio di una veranda a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. In via Latina hanno preso fuoco una tettoia in legno e il materiale di risulta stipato al disotto.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'azione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi all'interno dell'appartamento causando danni maggiori. L'equipaggio della 17A, oltre a spegnere le fiamme, ha individuato e messo in sicurezza una bombola di gpl. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche il personale sanitario della Misericordia di Santa Marinella ed i carabinieri di Civitavecchia.