Roma, festa abusiva al parco degli Acquedotti: interrotto evento

Una festa non autorizzata è stata interrotta stamattina da carabinieri e polizia in una zona interna del parco degli Acquedotti a Roma.

Festa interrotta

A quanto si è appreso, un gruppo di giovani si era radunato per dare vita a una festa abusiva in un'area pubblica. L'evento è stato bloccato dalle forze dell'ordine che hanno identificato l'organizzatore e tutti gli invitati, i quali hanno ripreso le loro cose e si sono allontanati. Prima di andare via hanno anche rimosso i rifiuti.