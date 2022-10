Tutti gli appartamenti della scala E sono stati evacuati in via precauzione: non risultano feriti

Incendio in un deposito di materiali posto all'ultimo piano di una palazzina in via degli Alagno, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia, personale di Acea e Italgas. Tutti gli appartamenti della scala E sono stati evacuati in via precauzione: non risultano feriti.