Caro energia, Regione Lazio prosegue smart working per i dipendenti

"Anche la Regione Lazio sta preparando un piano di risparmio energetico da attuare nelle sedi di Roma e del Lazio: tra queste sicuramente, oltre alla prosecuzione dello smart working per i dipendenti”. Così all'Ansa il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori.

Gli altri interventi

Leodori ha proseguito: “Sono previste anche la riduzione dell'illuminazione negli uffici (con chiusura anticipata di alcune strutture o almeno di quegli uffici che non hanno contatti con il pubblico e che non forniscono servizi essenziali) e la diminuzione della temperatura del riscaldamento come già annunciato anche dal Governo con l'arrivo della stagione invernale".

Leodori: "Interventi mirati e campagna di sensibilizzazione"

"Stiamo inoltre realizzando uno studio per poi procedere con interventi mirati a ridurre al minimo i consumi energetici in tutte le nostre sedi, insieme a una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, affinché ci sia un utilizzo più ragionato, consapevole e soprattutto ridotto della luce e del gas anche nelle nostre case, per non appesantire ulteriormente le bollette e per affrontare in modo deciso la crisi energetica", conclude Leodori.