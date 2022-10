Giornate Fai d'autunno, le date e i luoghi da non perdere a Roma

In occasione delle giornate d’autunno del Fai, previste per sabato 15 e domenica 16 ottobre, a Roma e dintorni sono diversi i luoghi da poter visitare

Da Palazzo Imperiale a "Casa" di Dio: la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

Non c'è bisogno della prenotazione: sabato dalle 10 alle 18; domenica dalle 13 alle 18. Fu costruita nel IV secolo d.C. per volere di Elena, madre di Costantino, per custodire le reliquie della passione di Cristo ritrovate miracolosamente sul Calvario e portate a Roma dall'anziana madre dell'imperatore dopo un viaggio in Terra Santa (326 d.C.).

Le meraviglie nascoste all'Ospedale Santo Spirito

Visitabile solo su prenotazione sabato e domenica dalle 10 alle 18. Nel rione Borgo, sorto attorno e a servizio della sede del papato e della Basilica di San Pietro, fin dal XII secolo nasce l'ospedale di S. Spirito, che presto si afferma come uno dei luoghi di assistenza e cura più importanti non solo di Roma ma dell'intera Europa. Il complesso, oltre alla parte relativa alla cura e assistenza, ospita la residenza del Commendatore, cioè del responsabile sanitario e amministrativo della struttura, nella quale si trovano sale e ambienti storici altrettanto importanti e che questo evento permetterà di far conoscere alla cittadinanza.

Il complesso Monumental di San Cosimato

Non è richiesta la prenotazione. Sabato e domencia dalle 10 alle 18, ma sarà effettuata un'interruzione dalle 10.40 alle 11.20 per lo svolgimento della Liturgia. Il complesso di San Cosimato è ubicato nel rione Trastevere, in un angolo storico nel cuore di Roma dedicato a un santo che non esiste, il cui nome viene da una contrazione dei SS. Cosma e Damiano, i due medici ai quali era dedicata la chiesa prima e l'abbazia che vi fu annessa, come parte di un monastero benedettino dedicato ai medesimi santi.

Corsie Sistine

Non è prevista la prenotazione. Visitabile sabato (riservate agli iscritti Fai) e domenica dalle 10 alle 18. Le Corsie Sistine si inquadrano all'interno dell'Ospedale di Santo Spirito in Saxia, che vanta 11 secoli di tradizioni di ospitalità e più di otto secoli di ininterrotta vita ospedaliera. L'area ove esso sorge, anticamente era occupata dagli “Horti Agrippinae” di Agrippina Maggiore. In questa regione, intorno al 727 d. C., i Sassoni crearono la propria casa-ospizio e il re Ina istituì la "Schola Saxonum" quale centro di accoglienza per i propri connazionali che giungevano in pellegrinaggio a Roma presso la tomba dell'apostolo Pietro.

Il Palazzo della Radio di via Asiago

Visitabile agli iscritti Fai sabato e domenica dalle 9 alle 18. La visita si svolgerà in uno dei palazzi più conosciuti e caratteristici del quartiere della Vittoria, area nata ufficialmente nel 1921, riconoscibile per la sua facciata bugnata con bassorilievi e mascheroni e per la sua grande loggia angolare in alto, modificata notevolmente nel corso del tempo. Edificio progettato con soli tre piani fuori terra, come da disposizioni urbanistiche, per non entrare in contrasto con gli edifici intorno allora in costruzione, esso contribuisce a caratterizzare la tipologia edilizia del quartiere, senza imporsi nonostante la notevole estensione planimetrica.

Palazzo Firenze sede dell'Unesco

Visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18. Palazzo Firenze sorge nel cuore della Roma rinascimentale. Posto all'interno del Campo Marzio, dietro Montecitorio, ospita una ricchezza nelle decorazioni e nelle soluzioni architettoniche che merita senza ombra di dubbio una visita. Nella frenesia di queste strade centrali, vi invitiamo a fare una pausa per venire a conoscere questo splendido esempio di architettura tardo rinascimentale. Il palazzo sorge tra la via all'epoca denominata Via Trinitatis, che conduceva a Trinità dei Monti, e l'attuale Piazza Firenze, già piazza dei Ricci. Il quartiere alla fine del Cinquecento era una delle aree della Roma antica maggiormente urbanizzate dagli interventi papali, ed era dunque ricco di strade, palazzi nobiliari e cardinalizi, piazze e monumenti.

Parco Villa Gregoriana a Tivoli

Visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18:30. A poco più di mezz'ora da Roma, a Tivoli, Parco Villa Gregoriana racchiude un ingente patrimonio che declina in modo esemplare l'estetica del sublime tanto cara alla cultura romantica. Natura, storia, archeologia e artificio si fondono qui in modo così seducente da diventare meta obbligata del Grand Tour nell'800 e il soggetto principale delle rappresentazioni pittoriche di Tivoli.