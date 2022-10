Nuovo stadio della Roma, Gualtieri: “Subito conferenza dei servizi”

"Abbiamo appena ricevuto dall'amministratore delegato dell'As Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico economico del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell'interlocuzione. Con altrettanta serietà adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo la consegna da parte dell'Ad del club giallorosso, Pietro Berardi, dello studio di fattibilità del nuovo stadio.

Berardi: “Sarà per tutta la città”

“Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà soltanto per i tifosi della Roma, ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l'anno", ha spiegato Berardi, dopo la consegna dello studio di fattibilità in Campidoglio.